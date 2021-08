Il bar che faceva lavorare in nero tutti i suoi dipendenti

Nel corso di un controllo sul rispetto delle norme anti Covid, i carabinieri hanno ispezionato diversi locali riscontrando diverse irregolarità. In particolare, in un bar di Catania, sono stati trovati tredici lavoratori subordinati per i quali il datore di lavoro non aveva inviato alcuna comunicazione di inizio del rapporto di lavoro. Tredici su tredici, dunque tutto il personale.

Come riporta anche CataniaToday, all’interno dei banchi frigo dell'esercizio commerciale è stata riscontata anche la conservazione di 13 chili di carne mista priva di tracciabilità. Al termine del controllo è stata disposta dal personale dell’azienda sanitaria la sospensione delle operazioni di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato, fino alla messa a norma delle carenze igienico sanitarie riscontrate.