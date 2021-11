La bara abbandonata tra i cassonetti dell'immondizia: è giallo

Qualcuno ha pensato a uno scherzo. Certezze non ce ne sono. Una bara di legno in strada, lasciata accanto ai cassonetti della spazzatura. Succede a Vercelli in via Trento, nel rione Isola. Le foto hanno subito fatto il giro del web, in special modo dei gruppi locali su Facebook. Chi l'ha lasciata lì? Forse un privato che poteva averla in casa (ma non sono molti i cittadini che tengono una bara in garage) o addetti del settore (ma non si capisce perché avrebbero dovuto abbandonarla). Il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, in un nota precisa che la bara "è stata immediatamente rimossa e abbiamo attivato subito le procedure per individuare il responsabile: la polizia municipale è al lavoro da questa mattina e speriamo si riesca a risalire presto all'autore. È un gesto deprecabile e da condannare".

Sorpresi gli addetti al ritiro dei rifiuti: "Mai avevamo visto una cosa simile". Grazie all'analisi delle telecamere di sorveglianza in zona si cerca un mezzo abbastanza grande da riuscire a trasportarla, e poi " si procederà con la sanzione, come già accaduto in questi giorni per altri episodi ricostruiti grazie alle telecamere", dice l'assessore al Decoro urbano e al Cimitero, Emanuele Pozzolo, definendo l'abbandono della bara "un gesto che si commenta da sé, una grave e pericolosa provocazione". Sono in corso le indagini per risalire agli autori di questo gesto estremo di inciviltà