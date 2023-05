Una piccola bara bianca abbandonata in strada

Una piccola bara bianca è stata ritrovata abbandonata ai margini di una strada a San Giovanni Galermo (Catania) al confine con il comune di Misterbianco. Si tratta di una strada non lontana dal cimitero ed è stata vista durante un intervento di pulizia da squadra di operatori comunali. È stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno della bara c'erano una copertina e un cuscino, entrambi logori.

Gli inquirenti dovranno stabilire se la bara conteneva anche un corpo o se è stata abbandonata vuota. Non si esclude che qualcuno abbia smaltito la bara in modo non corretto dopo lo smantellamento di un vecchio loculo.

