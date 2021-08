Bara esplode dentro al loculo nel cimitero: "Fenomeno raro"

Fenomeno raro ma possibile, per quanto inquietante. Al cimitero de L'Aquila l'amministrazione comunale è stata costretta a chiudere il loculario. Il motivo? Come spiegano il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore con delega ai servizio cimiteriali, Fabrizio Taranta, è esplosa una bara sistemata in uno dei loculi.

"Abbiamo immediatamente allertato la Asl che, però, non potrà intervenire prima di lunedì mattina – si legge in un comunicato che fa piena chiarezza -. Sotto la supervisione del personale dell’Azienda sanitaria il personale di una ditta specializzata provvederà sia alla ripulitura dell’area sia al recupero del feretro che verrà nuovamente inumato. Sino a quel momento, pertanto, l’accesso al loculario sarà interdetto a chiunque non sia autorizzato".