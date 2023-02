Il caso dei cento barattoli di Nutella abbandonati in campagna

Andare in campagna e trovare un quintale di Nutella. Il singolare ritrovamento è avvenuto a Locorotondo (Bari) in contrada Serralta, al confine con Fasano. L'ispettore ambientale e presidente dell'organizzazione di protezione ambientale Wardapark, Michelangelo Schiavone, ha trovato decine di barattoli ancora sigillati ma scaduti.

La scoperta è stata fatta il mese scorso, ma la notizia è diventata virale in questi giorni. I barattoli di Nutella invece risalgono invece al 2021, in periodo di piena pandemia. "Lo scorso 23 gennaio - racconta Schiavone all'agenzia Dire - ero impegnato in attività di pattugliamento quando davanti ai miei occhi è apparsa una scena surreale, faticavo quasi a credere che fosse vera: in un tratturo, una strada sterrata tipica pugliese, non asfaltata ma comunque comunale, di pubblico passaggio, era stato ammassato un quantitativo enorme di barattoli di Nutella scaduti, saranno stati un centinaio. Questi boschi sono posti magici che caratterizzano il nostro territorio ma che, purtroppo, a volte vengono presi di mira da qualche persona incivile".

Appresa la notizia, la Ferrero ha contattato Schiavone per ritirare e smaltire le confezioni della celebre crema di nocciole. C'è un'altra cosa che amareggia Michelangelo Schiavone. "La Nutella ritrovata era scaduta ad aprile 2021. In quel periodo, tutta l'Italia era in crisi e molte famiglie del nostro paese

attraversavano difficoltà economiche. Decidemmo così di organizzare un pranzo durante il quale preparammo una grande quantità di orecchiette e di donarle a chi ne aveva bisogno. Fu davvero una cosa bellissima. Perdo davvero le staffe se penso che nello stesso periodo c'era gente che si permetteva il lusso di far scadere alimenti e li buttava nelle nostre campagne come fossero una discarica".

La vicenda non si chiude solo con lo smaltimento dei barattoli, sono state avviate le indagini per risalire a chi si è liberato del carico.