Barbara è morta a 50 anni per una malattia: lascia 3 figli

C'era stato un momento in cui sembrava che lei si fosse buttata alle spalle la malattia, che però poi è riapparsa e non le ha lasciato scampo.

Barbara Pasqualin, 50 anni e originaria della provincia di Vicenza, è morta al termine di una malattia che non le ha lasciato via d’uscita. La donna era stata operata e le cose sembravano essere andate bene ma poi il problema di salute era riapparso. Il marito l’ha ricordata come una persona sempre disponibile e dedita alla famiglia.

Infatti Barbara lascia tre figli: uno di 26 anni, uno di 19 anni e la più piccola di 15. Originaria di Vicenza, si era trasferita in Riviera del Brenta, provincia di Venezia. Lo spostamento era dovuto al lavoro del marito, che lo aveva portato fuori dalla loro provincia di provenienza. I funerali si svolgeranno martedì 6 marzo alle ore 15 in chiesa a Prozzolo, provincia di Venezia.