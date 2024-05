Lite furibonda dal barbiere: il titolare colpito al collo con la lama del rasoio

La lite è degenerata in pochi istanti e la lama del rasoio, solitamente usata per tagliare la barba, è diventata un'arma per ferire al collo il barbiere. L'uomo, un 32enne di origine pachistana, è stato soccorso in un bagno di sangue e trasportato d'urgenza alla clinica Poliambulanza di Brescia. È in gravi condizioni. La sanguinosa aggressione è avvenuta nella serata di ieri, lunedì 27 maggio, in un salone (gestito da stranieri) di via Corsica, a Brescia. Poco dopo le 20.30 è scattata la richiesta d'aiuto al numero unico per le emergenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza.

Mentre i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al giovane barbiere ferito, i militari hanno cominciato la caccia all'aggressore. Le ricerche sono durate pochi minuti: l'uomo che avrebbe ferito il 32enne con una lama da barba è stato bloccato poco dopo. In seguito agli accertamenti dei militari, è stato sottoposto a fermo di polizia e portato in carcere: la misura non è ancora stata convalidata dal giudice.

Il 32enne resta invece ricoverato alla clinica Poliambulanza: il quadro clinico è critico, ma sarebbe fuori pericolo di vita. Restano ancora da chiarire i contorni della vicenda, così come i motivi della lite e della folle aggressione a colpi di rasoio.