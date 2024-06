Esasperato dai continui furti, barista si apposta e fa arrestare il ladro

Stanco della serie di furti che la sua attività ha subito negli ultimi mesi, il titolare di un bar di Bologna si è appostato in auto nei pressi del proprio locale, deciso a cogliere sul fatto i ladri. Un piano andato a buon fine, visto che l'uomo, dopo aver visto il ladro in azione, ha subito avvertito la polizia che è intervenuta, arrestando un 46enne cingalese con l'accusa di tentato furto aggravato.

Come ricostruito da BolognaToday, la vicenda è avvenuta poco dopo le 23.30 di ieri, domenica 9 giugno: intorno a quell'ora il barista, ha visto due soggetti avvicinarsi al bar e iniziare a forzare la porta di ingresso. A quel punto, restando sempre nascosto, ha chiamato il 113 che ha inviato sul posto la volante. I due sono subito scappati in sella a una bici: uno di loro è stato raggiunto e arrestato, mentre il secondo si è dileguato facendo perdere le sue tracce. L'uomo fermato è risultato irregolare sul territorio nazionale e già gravato da diversi precedenti di polizia per vari reati: furti, droga e un tentato omicidio avvenuto anni fa nel Riminese.