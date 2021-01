Il barista che ha installato un semaforo per evitare gli assembramenti: si entra solo con la luce verde

La fantasia non manca a Salvatore Reale, titolare dello Sweet Bar di Capo d'Orlando, nel Messinese. Da alcuni giorni nel suo locale le entrate e le uscite sono regolate da un vero e proprio semaforo stradale. Una scelta che non è passata inosservata agli abitanti del centro tirrenico, in poco tempo il bar è diventato meta di curiosi che hanno scattato un selfie davanti alle tre luci.

"Non mi aspettavo di finire sui giornali - commenta Reale - l'idea è nata principalmente per risolvere un problema pratico visto che il mio locale ha due entrate. Devo dire che i clienti hanno apprezzato il gesto e colto l'ironia, questo ci aiuta anche a prevenire ogni tipo di assembramento. Il semaforo? L'ho preso in prestito da un'azienda specializzata in lavori stradali".