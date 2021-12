Barista picchiato per aver chiesto il Green Pass

Picchiato per aver tentato di far rispettare le regole sul Green Pass. La vittima è un ristoratore cinese di 31 anni che, dopo aver chiesto a tre clienti di esibire il passaporto verde, è stato malmenato al punto da finire in ospedale con diversi traumi al volto. Il fatto è avvenuto in un bar di Stradella, provincia di Pavia.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il barista ha chiesto a tre giovani appena entrati di esibire il Green Pass. I tre si sono rifiutati, ordinando al gestore di portare loro da bere. A quel punto il 31enne cinese li ha invitati a consumare al banco o ad uscire, altrimenti sarebbe stato costretto a chiamare le forze dell'ordine. I tre si sono alzati e lo hanno prima picchiato con diversi pugni e poi se ne sono andati.

I violenti, identificati, verranno denunciati dai carabinieri per lesioni oltre ad essere multati di 400 euro a testa per essersi seduti ad un tavolo del bar senza essere in possesso del certificato verde.