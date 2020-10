La barista positiva e l'annuncio ai clienti su Facebook

La comunicazione ai clienti di un bar di via Montecchi, a Suzzara, grosso centro della piana padana in provincia di Mantova, è arrivata su Facebook: «Cari clienti - scrivono i gestori del bar caffetteria 3elle - ci troviamo a dover gestire una situazione molto delicata. Dopo esserci arrivata la conferma di una nostra collaboratrice positiva al tampone Covid sono stati interpellati gli enti preposti ed eseguite nel migliore dei modi le direttive comunicateci".

La barista positiva a Suzzara

Niente panico, nemmeno preoccupazioni eccessive. Si sta facendo tutto come da protocollo: "È in programma la sanificazione dei locali e delle strumentazioni. Per nostro scrupolo, noi titolari assieme ai collaboratori più stretti, siamo prossimi al tampone Covid in via del tutto spontanea. Sentiamo di voler tranquillizzare chi ha frequentato gli ambienti in questa ultima settimana, il nostro lavoro viene svolto sempre rispettando tutte le misure previste dal piano anti-Covid. Il locale resterà chiuso al pubblico sempre per volontà nostra e non per disposizioni sanitarie fino a data da destinarsi".

Doveroso evidenziale come il locale sia chiuso, ma non per disposizioni dell’Ats, bensì per volontà dei titolari. Loro stessi al termine del quarantena si sottoporrano a tampone insieme ai collaboratori. È il primo locale suzzarese a dichiarare una positività tra i dipendenti, scrive la Gazzetta di Mantova.. L'informazione alla cittadinanza e ai clienti è stata data con la massima trasparenza e tempestività.