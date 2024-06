Ragazzo si barrica in casa con una pistola

Momenti di tensione nella cittadina di Margherita di Savoia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Un ragazzo di 23 anni, armato di pistola, si è barricato all'interno di un appartamento, minacciando di aprire il fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno cercando di dissuaderlo.

Secondo alcuni quotidiani locali inizialmente il 23enne avrebbe preso in ostaggio il padre e la sorella, per poi rilasciarli. Al momento non è chiaro se all'interno dell'abitazione ci siano altre persone. Le autorità sanitarie hanno disposto un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) per il ragazzo, che potrebbe essere affetto da disturbi mentali. Va monsignor Vescovo, dove si trova l'abitazione, è stata transennata dalle forze dell'ordine. Anche il sindaco Bernardo Lodispoto, insieme a una psicologa, sono arrivati sul posto per cercare di convincere il giovane a non commettere gesti pericolosi.