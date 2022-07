Base jumper si lancia dal monte e muore

Dal Salento in Trentino per seguire una passione, quella del base jumping, che però si è rivelata fatale. Jonathan Ciardo, 33enne nato in Svizzera ma residente a Gagliano del Capo (Lecce), è morto ieri mentre praticava lo sport estremo. La tragedia, come riportano TrentoToday e LeccePrima, si è consumata in tarda mattinata. Il 33enne si trovava con altri due amici, con cui si è lanciato dal monte Casale (poco a Nord di Dro, in provincia di Trento). Gli amici non lo hanno visto tornare e hanno dato l’allarme.

Così hanno allertato il Nue (Numero unico per le emergenze): il tecnico di centrale del Soccorso alpino e speleologico, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, hanno mandato un elicottero per effettuare un sorvolo. Dopo alcuni minuti l’equipaggio è riuscito a individuare una vela aperta nel bosco, 200 metri sopra il ponte del Gobbo, tra Sarche e Pietramurata. Sul posto, è stato fatto arrivare un medico, che, però, non ha potuto che verificare l’avvenuto decesso dell’uomo. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata con il supporto di un operatore della stazione di Riva del Garda e portata al campo sportivo di Pietramurata.