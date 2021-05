Festeggiano un battesimo al ristorante con 40 persone: multa per tutti e locale chiuso

Mentre il Governo allenta le restrizioni anti Covid in tutto il Paese, le forze dell’ordine proseguono nei controlli del territorio per controllare che la diminuzione delle restrizioni non si traduca in un via libera per tutti. Come ad esempio è avvenuto nel fine settimana in un ristorante dove sono state trovate circa 40 persone intente a festeggiare un battesimo.

È quanto accaduto in un locale della provincia di Catania, dove sono arrivati i carabinieri. Come riportato anche da CataniaToday, i militari hanno trovato una quarantina di persona, tra adulti e bambini intenti a festeggiare un battesimo, bevendo e mangiando nel ristorante. Una chiara violazione delle norme anti Covid, che ha costretto i carabinieri a far scattare 400 euro di multa per tutti e chiudere il locale per 5 giorni.