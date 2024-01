Dodicenne rapita all'uscita di scuola e abbandonata in un cimitero

Una ragazza di 12 anni sarebbe stata incappucciata e sequestrata per alcune ore a Battipaglia per essere poi rilasciata davanti al cimitero degli Inglesi, a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Qui successivamente, la madre è andata a prenderla per condurla all’ospedale di Battipaglia dove non sarebbero emersi segni di violenza sessuale.

Le indagini sono svolte dalla Polizia, coordinate dalla Procura. Il sequestro della ragazza sarebbe avvenuto all'uscita della scuola, lunedì in occasione della ripresa dopo la pausa natalizia.

Sembrerebbe che a maggio scorso la 12enne sarebbe già stata sequestrata allo stesso modo. In quella circostanza fu il nonno ad andare a prenderla. Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire l’intricata vicenda e il pm potrebbe chiedere l’incidente probatorio per ascoltare la testimonianza della minore.