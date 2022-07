Beatrice e Giorgia, le due amiche morte in un incidente stradale

Beatrice Funariu e Giorgia Asia Anzuini erano inseparabili. Due amiche per la pelle, come si nota anche dai loro profili social. Foto sempre insieme, sorridenti e in posa. Giovanissime. Con una vita davanti. La prima, 20 anni, e l'altra, originaria di Viterbo, di 22. Sono morte nella notte poco dopo la mezzanotte di lunedì 11 luglio a Roma.

Beatrice e Giorgia si trovavano a bordo di una Citroen C1 dirette verso via Salaria quando all'improvviso la loro auto ha oltrepassato il marciapiede finendo sulla corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo in corsia di sorpasso una Alfa Romeo Stelvio condotta da uomo di 55 anni, regista cinematografico. Non si sa ancora il motivo di quell'invasione di marcia, fatto sta che l'impatto avvenuto in via del Foro Italico 605 è stato drammatico. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia municipale che ha chiuso l'Olimpica al traffico fino alle 7 di questa mattina. Per le due giovani però purtroppo non c'era più nulla da fare. Saputa la notizia, su Facebook sono comprarsi i primi messaggi di cordoglio

"Ciao amore mio ti ricorderò sempre così. Non ci si può credere ancora. Mancherai a tutti noi, ciao angelo mio", scrive Chiara. Le fa eco Nicol: "Riposa in pace angelo mio, ti ricorderò con quel meraviglioso sorriso". Entrambe amiche di Giorgia. Sarà ora l'autopsia a stabilire le cause del decesso, mentre la polizia locale indaga per ricostruire la dinamica. Le due auto sono state sequestrate. Si valutano anche le ipotesi del colpo di sonno e dell'alta velocità.