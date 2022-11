Madre e figlio trovati uccisi a coltellate in casa

Macabra scoperta a Pellegai di Mel, in provincia di Belluno. Una donna di quasi 90 anni e il figlio di 56 anni sono stati trovati morti nella casa di famiglia. A trovare i cadaveri la sorella dell'operaio 56enne. Sui corpi rinvenute ferite da coltello. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori un omicidio-suicidio, con l'uomo che si sarebbe tolto la vita dopo aver accoltellato l'anziana madre all'addome.

Si tratta di Antonia Sciocchet di 88 anni e del figlio Aurelio Monastier 56enne, sposato e con due figli maggiorenni. Erano stati visti l'ultima volta in mattinata in paese per la consueta passeggiata. Poi più nulla. L?anziana donna è stata trovata morta in casa mentre lui si sarebbe tagliato la gola in un magazzino vicino all'abitazione della madre. Non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato il fatto. I carabinieri escludono la partecipazione di terzi.