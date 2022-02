Grigliata, alcol e sesso: tre calciatori accusati di stupro

Tre giovani calciatori poco più che ventenni sono stati accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza in occasione di una festa di Ferragosto a base di carne alla brace, alcol e musica. L'accusa è caduta sul 21enne argentino Guido Santiago Visentin, recente acquisto del Cittadella (valore di mercato 200mila euro ed ex calciatore anche di Pordenone, Belluno, Virtus Vecomp e Crotone), sul 24enne bellunese Federico De Min, attualmente terzino dell'Eclisse Pievigina (milita nel campionato di Eccellenza), e sul 23enne bellunese Matteo Verdicchio, dell'Asd Nogarè (terza categoria). Ritorniamo al 15 agosto del 2020. In una villa di Visome, frazione a sud di Belluno, si festeggia il Ferragosto in compagnia di amici, con una grigliata, alcol e musica. La ragazza si allontana in una stanza per riposare ma arrivano i tre calciatori e la costringono ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà. La giovane si ribella, urlando nella speranza di essere sentita da qualcuno, mentre i tre giovani le ripetono di "stare zitta". La presunta vittima decide di sporgere denuncia e il gip del tribunale di Belluno rinvia i tre giovani a giudizio: rischiano una pena tra gli 8 e i 14 anni. Nessun commento e nessun provvedimento nei confronti dei tre calciatori sarebbe stato preso sinora dalle società calcistiche di appartenenza.