Ragazza di 12 anni scompare dal centro estivo: ricerche in corso

Ore d’angoscia per la scomparsa di Benedetta Cristofani, una ragazza di 12 anni di cui non si sa più nulla dalle 19 di venerdì 4 agosto. Si sarebbe allontanata mentre si trovava nel centro estivo di una casa famiglia a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Gli operatori hanno subito lanciato l'allarme e le forze dell'ordine hanno fatto scattare le ricerche, ma della giovane ancora nessuna notizia. Sono stati fatti partire anche degli appelli sui social, con la foto di Benedetta e un numero da contattare in caso di informazioni: 3358445356.

L'appello del papà: "Sono spaventato a morte"

In queste ore anche il padre ha diffuso un appello sui social media. "Mi hanno avvertito venerdì sera della scomparsa di mia figlia - ha spiegato - la denuncia l'avevano già fatta gli operatori del centro poco prima di avvertirmi. Appena ho saputo la notizia mi sono spaventato a morte, ho telefonato sia alla polizia che ai carabinieri ma non mi fanno ancora sapere nulla. Per questo, oggi ho diffuso un appello con la speranza che qualcuno possa riconoscerla e mi chiami".

