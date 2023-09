Sfreccia a 150 all'ora dopo aver fatto uno spot sulla guida sicura: bufera su Beniamino Lo Presti

Sfreccia a 150 km orari con una Porsche lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, all'altezza di Monza, mentre si filma. Poi posta il video sui social. Non una persona qualunque, ma Beniamino Lo Presti, presidente di Milano Serravalle, la società che gestisce l'Autostrada Milano-Genova e le Tangenziali milanesi. Dalla pubblicazione del video alla polemica il passo è stao breve. Il post non è sfuggito a Selvaggia Lucarelli, che lo ha ripreso e denunciato su Domani. Solo ad agosto, Lo Presti aveva promosso una campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale che aveva come slogan "guida bene, non fare l'eroe".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel video si vede Lo Presti impegnato in corsia di sorpasso a guidare, spingendo l'acceleratore e cambiando spesso le marce, per via anche del traffico. La didascalia è eloquente: "Un leggero momento di entusiasmo in auto".

Commercialista, classe 1964, in passato Lo Presti è stato anche pilota di rally. Stride parecchio il suo ruolo pubblico, di top manager di una società autostradale, con un'impresa del genere.

Continua a leggere su Today.it...