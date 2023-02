Benzina annacquata a un noto distributore: decine di automobilisti con l'auto in panne

Automobile in panne e il motore si ferma. È quanto accaduto per un giorno intero a Conegliano, in provincia di Treviso, a causa di un distributore di carburante che distribuiva benzina con tracce di acqua al suo interno.

A scatenare il panico tra gli automobilisti è il servizio offerto da un piccolo distributore, gestito da un noto marchio internazionale. Un problema che è nato dopo che era appena arrivata una fornitura di benzina da 5mila litri. Dai racconti di alcuni utenti sono bastate appena 20 o 30 euro di rifornimento per lasciarli a piedi e mandare l'auto in panne. Portata dal meccanico, la scoperta: la presenza dell'acqua nella benzina.

Ai costi di riparazione dell'automobile, molti hanno dovuto sostenere le spese del carro attrezzi, chiamato quando il loro mezzo si fermava. I tanti clienti del distributore di benzina stanno facendo fronte comune per chiedere risarcimenti.