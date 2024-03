Fanno benzina e le auto si fermano all'improvviso: cosa hanno scoperto al distributore

Decine di auto in panne dopo aver fatto rifornimento: tutto per la benzina "annacquata", secondo le accuse. Per questo Vincenzo Salzillo, imprenditore casertano di 65 anni titolare di alcuni impianti di carburante Ewa, è finito a processo a Viterbo. L'accusa è di frode nell'esercizio del commercio. "In qualità di legale rappresentante pro tempore della Penta petroli srl - si legge nelle carte dell'accusa, secondo quanto riferisce ViterboToday -, con sede legale a Milano e con sei impianti di proprietà gestiti direttamente dalla società con insegna Ewa, cedeva prodotti petroliferi, nella specie gasolio, che per qualità risultava diversa da quella dichiarata".

Al centro dell'indagine della guardia di finanza, che ha riguardato il periodo 7 aprile-25 settembre 2019, c'è un impianto sulla strada Tuscanese a Viterbo. Ieri, mercoledì 13 marzo, si è aperto il processo davanti al giudice Jacopo Rocchi. Quattro le costituzioni di parte civile. "Ma le presunte vittime della benzina "tarocca" di Salzillo sarebbero state molte di più", scrive il collega Raffaele Strocchia. Almeno otto gli automobilisti rimasti in panne dopo aver fatto rifornimento all'Ewa, con il tribunale già pronto ad ascoltarli nelle prossime udienze del processo.

Tra le parti civili c'è un 46enne siciliano residente a Viterbo, assistito dall'avvocato Domenico Gorziglia, che nell'estate del 2019 ha effettuato "rifornimento alla sua Ford Fiesta di 36,61 litri di gasolio al distributore Ewa sulla Tuscanese in previsione - ricostruiscono gli inquirenti - di un lungo viaggio che lo avrebbe aspettato. Infatti subito dopo è partito con la famiglia per le vacanze con destinazione la provincia di Palermo, ma durante il viaggio, senza che avesse fatto ulteriori rifornimenti, mentre percorreva l'autostrada, all'altezza di Frascineto (Cosenza) la vettura non ripartiva, tanto da essere costretto a chiamare il soccorso stradale che trainava il veicolo in autofficina e sostituiva la valvola Gr e il filtro carburante con un costo complessivo di 284 euro".