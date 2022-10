Distributore di benzina "impazzisce", decine di automobilisti fanno il pieno gratis: cosa succede ora

La colonnina del self-service è andata letteralmente in tilt, e decine di automobilisti hanno fatto il pieno gratis. Complessivamente sono stati asportati ben 3 mila litri di carburante. L’impianto della videosorveglianza del distributore di carburante di San Leone (Agrigento) non funzionava. Oltre al danno, anche la beffa per il proprietario. I clienti adesso, se identificati, rischiano una denuncia alla Procura della Repubblica, come racconta AgrigentoNotizie. Ma individuarli è un'impresa ai limiti dell'impossibile.

I fatti: dopo che un’automobilista aveva inserito le banconote e stava facendo rifornimento, il distributore – era in modalità self-service - non sì è più fermato. A causa di un improvviso guasto, continuava ad erogare carburante. Migliaia di litri disponibili "a sbafo". Sono stati tanti, fra chi doveva effettivamente far benzina e si stava recando in quel momento al distributore, ma anche tra chi invece è stato allertato dal passa parola, gli automobilisti che si sono incolonnati. Qualcuno però ha chiamato il proprietario del distributore, e sul posto sono arrivati i carabinieri. A San Leone sono sopraggiunte le pattuglie del nucleo Operativo e Radiomobile.

Il titolare dell’impianto di carburante ha quantificato in circa 5 mila euro la benzina e il gasolio forniti "gratis". L'assenza di filmati di sorveglianza rende praticamente impossibile identificare, magari attraverso il numero delle targhe delle auto incolonnate, tutti coloro che hanno fatto il pieno senza sborsare un euro. Il gestore ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dell’Arma di Villaseta.