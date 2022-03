Ragazzo di 33 anni muore in un incidente sul lavoro

Un operaio di 33 anni sarebbe morto in un'azienda di Biassono, piccolo comune in provincia di Monza e Brianza. Lo riferiscono i quotidiani locali specificando che la tragedia è avvenuta intorno alle 14 all'interno di una ditta del posto. Secondo le prime informazioni, l'operaio sarebbe stato travolto da un'antenna che stava cercando di installare su un silos della segatura. Il 33enne sarebbe caduto al suolo dal cestello dell'autoscala. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un altro operaio di 26 anni portato in ospedale a Desio in condizioni non gravi. Sul luogo della tragedia sono intervenute due ambulanze, un'automedica, l'elisoccorso e i carabinieri di Monza. Per il 33enne però non c'è stato nulla da fare.