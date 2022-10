Bidella stroncata da un malore a scuola

Non c?è stato nulla da fare per l?operatrice scolastica che questa mattina, poco dopo aver preso servizio in una scuola di Favara (Agrigento), si è accasciata al suolo a causa di un malore. A soccorrere la donna di 63 anni che lavorava nell'istituto "Martin Luther King", prima i colleghi e poi i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime supposizioni la bidella, particolarmente apprezzata dalla comunità scolastica, sarebbe stata stroncata da un infarto fulminante.