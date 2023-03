Niente biglietti agli olandesi per Roma-Feyenoord

I tifosi del Feyenoord non potranno acquistare i biglietti per vedere la partita della loro squadra contro la Roma allo stadio Olimpico. Come riportano diverse agenzie, il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, ha convocato per domani una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica all'esito della quale, in vista della partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma giovedì 20 aprile, formalizzerà, a seguito del parere del Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive, la decisione di chiudere il settore ospiti dello stadio Olimpico e di vietare la vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda.

