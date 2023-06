Bimba di 7 mesi operata d’urgenza al cervello dopo una caduta

Salva una bimba di 7 mesi operata d’urgenza al cervello dopo una brutta caduta. Il 29 giugno la delicata operazione, effettuata all'ospedale di L'Aquila nel reparto di neurochirurgia, per rimuovere un ematoma extradurale acuto, causato dal trauma, che si era formato tra la teca cranica e la dura madre, cioè la membrana che riveste il cervello.

L'intervento dei neurochirurghi è stato provvidenziale. In casi così critici il protocollo prevede il trasferimento in ospedali come il Gemelli di Roma, altamente specializzati nell'emergenza e nell'assistenza di pazienti in età pediatrica, ma la piccola con molta probabilità non ce l’avrebbe fatta. Così la decisione di intervenire immediatamente. Solo dopo l'intervento si è proceduto a trasferire, con l'elicottero del 118, la piccola alla terapia intensiva pediatrica del Gemelli.

Continua a leggere su Today.it...