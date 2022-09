Bimba aggredita dal cane di famiglia: il pitbull le strappa una guancia

Una bambina di sette anni è stata morsa dal cane di famiglia ieri sera a Monteroni di Lecce. L’aggressione è avvenuta in presenza della nonna, una donna di 43 anni, quando nell’abitazione di famiglia vi erano anche i genitori della piccola che ha subito una seria ferita al volto: la presa del pitbull le avrebbe infatti staccato una guancia.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato nel cane l'istinto di avventarsi: forse la bimba stava mangiando qualcosa. La bimba si trova ora ricoverata in pediatria al "Vito Fazzi" di Lecce, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

È stato il personale sanitario che ha preso in cura la bimba a informare la polizia: una volante è quindi intervenuta presso l'ospedale. Dopo il consulto chirurgico si deciderà la strada da intraprendere.