Bimba di un anno aggredita da un pitbull: in ospedale con ferite al volto

La piccola è stata portata all'ospedale San Paolo di Milano: le ferite sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita

Una bimba di circa un anno è stata portata all'ospedale San Paolo di Milano in codice giallo dopo essere stata aggredita da un cane mentre si trovava in strada, un pitbull, in via don Primo Mazzolari. E' stata ferita al volto e sotto l'occhio, ma ancora non si sa se da una zampata o da un morso, o se da entrambi.

La bambina, soccorsa sul posto dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, è stata poi trasportata in codice giallo al pronto soccorso del vicino ospedale San Paolo - dove è arrivata alle 16.48 - per essere medicata. Le ferite che ha riportato sono serie, ma nonostante il grande spavento non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto, a due passi dal parco che porta proprio il nome di Don Primo Mazzolari, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano, ora al lavoro per ricostruire con esattezza l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità.