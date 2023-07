Vanno a fare la spesa e lasciano la bimba di tre anni in auto: nonni nei guai

Sono andati a fare la spesa al centro commerciale "Le Gru", lasciando la nipotina, di soli tre anni, chiusa in macchina a dormire in uno dei parcheggi della struttura. È quanto successo nel tardo pomeriggio di lunedì 3 luglio 2023, a Grugliasco, in provincia di Torino. Protagonisti due nonni, di origine spagnola e temporaneamente domiciliati a Torino, denunciati dai carabinieri della stazione cittadina per abbandono di minore.

I due pensionati, che avevano in affidamento la piccola visto che i genitori della bambina si trovavano in vacanza, avevano deciso di recarsi al supermercato per fare degli acquisti e, non volendosela portare in giro, hanno optato per chiuderla all'interno di una Dacia Sandero, senza neanche un finestrino abbassato. A vederla sono stati altri utenti del centro commerciale che hanno immediatamente deciso di chiamare il numero unico di emergenza "112". Anche perché, lunedì, faceva davvero caldo e il rischio che potesse stare male era davvero elevato.

In via Crea 10 sono così arrivati, assieme ai militari dell'Arma, anche i vigili del fuoco, che hanno prima forzato il finestrino e successivamente hanno estratto la bambina, poi affidata alle cure del personale sanitario 118. La piccola si trova ora in ospedale a Rivoli per tutti gli accertamenti clinici del caso: le sue condizioni sono buone e già nei prossimi giorni potrà tornare a casa ed essere riaffidata ai genitori, che nel frattempo stanno tornando d'urgenza a Torino.

