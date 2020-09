Fa retromarcia ma non vede la nipote: bimba di un anno muore schiacciata dall'auto del nonno

Un tragedia ha funestato la mattinata di domenica 13 settembre nella Bassa Padovana: una bambina di un anno e mezzo è morta a Ponso dopo essere stata investita in auto dal nonno, che facendo retromarcia non si è avveduto della nipote travolgendola.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118 ed elisoccorso, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. La mamma della bimba, di origini marocchine, è stata colta da malore e trasportata in ospedale. Giunti sul luogo della tragedia anche i carabinieri della locale stazione.