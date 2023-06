Cade dal balcone di casa: morta bimba di cinque anni

Tragedia ad Acerra, in provincia di Napoli. Una bambina di cinque anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione, situata in via Spinello, al civico 32. Inutili i tentativi di salvare la piccola, che è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

La bimba è caduta da un balcone posto al terzo piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Acerra. Presenti sul posto il pm di turno della Procura di Nola e il medico legale. Sono in corso accertamenti.

+notizia in aggiornamento+

