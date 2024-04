Bimba di 9 anni cade dal balcone: grave dopo un volo di quattro metri

Una bambina di 9 anni si trova ricoverata in gravi condizioni dopo essere caduta dal balcone di casa. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 6 aprile, in un'abitazione di via Vitali, a Piacenza. La bambina, mentre stava giocando sul balcone quando, per cause da accertare, è precipitata sulla rampa di discesa del cortile che porta al garage sottostante, da un'altezza di circa quattro metri. Nessuno ha assistito alla caduta, ma è possibile che la piccola abbia scavalcato la ringhiera, cadendo poi nel vuoto.

A dare l’allarme la nonna che era presente nell’abitazione assieme alla nipotina. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari della Croce Rossa di Piacenza con un’ambulanza e il personale infermieristico del 118 con l’automedica. La bambina, nella caduta avrebbe riportato alcuni traumi e un trauma cranico. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata al pronto soccorso cittadino in codice giallo per ricevere le cure necessarie. I sanitari hanno poi valutato il trasferimento in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma per ulteriori accertamenti, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva.