Bimba di due anni cade dalla finestra del terzo piano: arrestato il padre

Una bambina di due anni è caduta da una finestra del terzo piano di un palazzo a Fisciano, in provincia di Salerno. La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire, ma secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Mercato San Severino, ci sarebbe un responsabile: nella serata di ieri, domenica 30 ottobre, il padre della piccola è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

Accertamenti in corso, per chiarire i drammatici fatti che sarebbero potuti costare la vita alla bambina, ferita miracolosamente non in modo grave. È probabile che l'impatto a terra sia stato attutito da una rete di ferro che si trovava nell'area sottostante l'edificio dal quale è caduta. Impegnato nelle indagini, intanto, anche il personale della scientifica, coordinato dal sostituto procuratore del Tribunale di Nocera Inferiore, Roberto Lenza.

La bimba, trasportata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, ha riportato lesioni ed ematomi: è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per una frattura, ma non è in pericolo di vita.