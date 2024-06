Bimba cade in piscina mentre è in gita al parco acquatico: è in codice rosso

Una bambina di undici anni è stata trovata priva di sensi in una piscina del parco Aquaneva di Inzago, in provincia di Milano. La bimba - di origini senegalesi - è stata rinvenuta in arresto cardiocircolatorio e trasportata in condizioni disperate in pronto soccorso. Si trovava al parco in gita con l'oratorio di Caravaggio.

Cosa è successo nella piscina del parco Aquaneva: la ricostruzione

Come riporta MilanoToday, la chiamata ai soccorsi è arrivata qualche minuto prima delle 11, nella mattina di lunedì 17 giugno. Luogo: il parco Aquaneva, tra i più noti della Lombardia. Si trova a Inzago, circa 30 chilometri a est di Milano, in via Giuseppe Verdi.

Giunti sul posto i soccorritori hanno estratto la bimba dalla vasca e hanno iniziato le manovre di rianimazione. La piccola è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove si trova ora in terapia intensiva.

Secondo quanto appreso da MilanoToday, la bimba si trovava al parco acquatico in gita con il centro estivo dell'oratorio di Caravaggio. A vedere per primo la piccola è stato il bagnino che si è subito precipitato recuperandola e iniziando le manovre di rianimazione. Sul luogo della drammatica vicenda sono giunti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e se la bambina abbia avuto un malore - anche se sembra l'ipotesi più plausibile secondo i militari - o non sia riuscita a nuotare nell'acqua della piscina.

Notizia in aggiornamento