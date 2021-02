Bimba di 16 mesi si arrampica sulla ringhiera delle scale e precipita sul pavimento

La piccola è stata portata in ospedale in gravi condizioni, ma i medici sono ottimisti. È successo in un condominio di via Perosi, a Padova

Stava chiudendo la serratura della porta di casa quando la figlia, dopo essere salita lungo la ringhiera, ha perso l'equilibrio ed è precipitata da un'altezza di 4 metri. L'incidente si è verificato poco prima delle 9.30 in un condominio di via Perosi, a Padova, dove in pochi minuti sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del Suem 118.

Secondo alcune testimonianze la piccola di 16 mesi, figlia di genitori di origini cinesi, è caduta dopo essersi arrampicata in una frazione di secondo sopra la ringhiera. La madre è corsa in strada chiedendo aiuto ai titolari di un negozio di condizionatori che per primi hanno dato l'allarme.

Padova: bimba di 16 mesi cade dalle scale, è grave

Quando la piccola è stata caricata in ambulanza era in stato di semi-incoscienza ma respirava. Al momento si trova in area rossa al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Padova: i medici, pur non riservando la prognosi, sono ottimisti. Decisive per lei saranno comunque le prossime 24 ore.

La madre e il padre (la bimba è figlia unica) sono entrambi di origini cinesi e da diversi anni vivono in Itali, racconta PadovaOggi. Attualmente si trovano entrambi in ospedale accanto alla loro bambina.