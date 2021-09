Tragico incidente domestico: bimba di 11 mesi colpita da un getto di acido fuoriuscito dal lavandino

I fatti nel Casertano. La mamma stava utilizzando il prodotto per liberare le tubature. La piccola è ora ricoverata in gravi condizioni

È stata investita da un violento getto di acido muriatico che la mamma aveva utilizzato per sturare un lavandino e ora è ricoverata in gravi condizioni in un letto d'ospedale a Napoli, precisamente al Santobono, specializzato nella cura ai bambini. La vittima dello sfortunato incidente domestico, avvenuto a Vairano Patenora, nel Casertano, è una bimba di soli 11 mesi. Per motivi ancora in corso d'accertamento - riferisce Casertanews -, la piccola è stata colpita da una sorta di 'eslposione' di acido fuoriscita dal lavandino.

La sostanza corrosiva, utilizzata per liberare le tubature, le ha immediamente danneggiato il volto interessando anche gli occhi. La notizia ha fatto subito il giro della frazione Marzanello di Vairano Patenora ed immediata è stata la richiesta di aiuto al 118. I medici sono arrivati in pochi minuti ed hanno trasportato la bambina direttamente a Napoli. Secondo Casertanews le condizioni della piccola sarebbero molto gravi.