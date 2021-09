Bimba dimenticata nello scuolabus: si risveglia in deposito e scappa in strada

Solo un grande spavento per lei. Disavventura fortunatamente a lieto fine per una bimba di sei anni residente a Colleretto Giacosa (Torino) all'inizio di questa settimana. Salita sullo scuolabus per andare a scuola a Loranzè, si è addormentata e non ci è mai arrivata. Quando si è svegliata il mezzo era già arrivato al deposito di Agliè e l'autista non era neanche a bordo.

Le porte però erano aperte e così è scesa, correndo spaventata e in lacrime. L'ha notata una donna, che l'ha calmata e ha chiamato i carabinieri. I militari della stazione di Agliè sono riusciti facilmente a contattare i genitori che si sono precipitati da lei. Hanno poi identificato l'autista. Per qualche giorno sono stati i genitori ad accompagnare la bimba a scuola, per farle superare la comprensibile paura.