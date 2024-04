Una bimba di due anni è stata morsa da un cane: giocavano nel giardino di amici

Attimi di terrore per una bambina di due anni a Fonte Nuova, alle porte di Roma. La piccola è rimasta ferita dopo essere stata aggredita da un cane meticcio di taglia media mentre stava giocando nel giardino di un'abitazione dove era ospite con i familiari. Il fatto è successo nel pomeriggio di sabato 27 aprile.

La bambina è stata soccorso e trasportata al Policlinico ''Gemelli'' in eliambulanza. La bambina, ferita non gravemente alla testa e a un braccio, è stata ricoverata in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Mentana che hanno informato l'autorità giudiziaria dell'accaduto. Accertamenti in corso sulla custodia del cane che secondo i primi accertamenti non aveva mai dato segni di essere un esemplare a rischio.