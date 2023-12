Bimba di due anni inala una vite metallica e le finisce nei polmoni

Non respirava quasi più quando è arrivata al pronto soccorso. Sono state ore di vero terrore per i genitori di una bimba di appena due anni portata all'ospedale 'Masselli Mascia' di San Severo dopo aver inalato una vite metallica.

Stando alle ricostruzione della vicenda, il corpo estraneo avrebbe occluso la via aerea determinando un momentaneo arresto respiratorio, e si sarebbe in seguito dislocato in uno dei bronchi principali, consentendo il ripristino – seppure incerto e incostante – dell’attività respiratoria.

La piccola è stata portata al Policlinico Riuniti di Foggia dove è stata condotta con la massima urgenza in sala operatoria. Qui l'equipe del team della chirurgia toracica ha efficacemente e tempestivamente rimosso il corpo estraneo con l’ausilio di un broncoscopio flessibile. La bimba dopo un breve ricovero presso il reparto di Pediatria del Policlinico, è stata dimessa dopo due giorni di regolare degenza.