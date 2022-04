Bimba inghiotte un bastoncino di legno: "Ecco come l'ho salvata"

"Ho agito d'istinto e con un colpo di coraggio ho compiuto quella manovra". È ancora emozionato Nunzio Musarra, il 33enne che ieri ha salvato la vita a una bimba di due anni, vicina al soffocamento dopo aver ingoiato un bastone di legno. Il suo intervento si è rivelato provvidenziale ed ha evitato la tragedia. "Stavo lavorando con il mio furgoncino sul lungomare di Marina di Caronia" racconta il giovane a Messina Today. "All'improvviso ho notato una donna che chiedeva aiuto urlando, in braccio teneva una bambina. Mi sono avvicinato e ho notato che la piccola aveva il legno conficcato in gola e non riusciva a respirare. Nel panico generale ho pensato a mia figlia e mi sono detto che dovevo assolutamente fare qualcosa. Non so cosa mi abbia spinto, ma con un gesto secco sono riuscito a togliere quel bastoncino".

La bimba ha poi ripreso i sensi ed è scoppiata in un pianto liberatorio, poco dopo è stata trasportata all'ospedale di Sant'Agata di Militello da un'ambulanza del 118. Le sue condizioni per fortuna sono buone e non corre più alcun pericolo. "Sono andato a trovarla questa mattina - ha detto Nunzio - è stato emozionante rivederla".

Il gesto del giovane commerciante è stato lodato dall'intera comunità del piccolo paese messinese. "Non posso che complimentarmi - ha precisato il sindaco Giuseppe Cuffari - con il nostro concittadino, nei prossimi giorni lo inconterò per dargli un riconoscimento ufficiale".