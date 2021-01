Guasto alla serratura, la bimba rimane intrappolata in auto: salvata dalla polizia

È successo a Lido Adriano, nel ravennate: gli agenti sono stati costretti a rompere il vetro della vettura per liberare la piccola

Momenti di paura per una bimba di Ravenna, che nella serata di ieri è rimasta intrappolata all’interno dell’auto della madre. Per trarla in salvo è stato necessario l'intervento degli agenti della sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna.

Poco dopo le ore 20 i poliziotti delle Volanti sono intervenuti a Lido Adriano dove una donna, in preda alla disperazione, aveva richiesto soccorso perché dopo essere scesa dall’auto, con il motore acceso e con la figlia all’interno, si era accorta che a causa di un guasto le serrature delle portiere del veicolo erano bloccate.

A nulla sono valsi i tentativi della donna per accedere all’interno dell’auto, e tanto meno quelli della bambina di aprire il veicolo dall’interno. Gli agenti al loro arrivo, stante il perdurare dell’inconveniente tecnico che non permetteva la normale apertura delle portiere, sono stati costretti a infrangere un vetro dell’auto per liberare la bimba.