Bimba di un anno e mezzo investita nel parcheggio dell’asilo: è morta

Tragedia a Brescia, all'esterno della scuola bilingue Little England un comprensorio unico con materna, elementare e media. Una bambina di un anno e mezzo è stata investita nel parcheggio interno alla scuola. All’arrivo dei sanitari del 118 la piccola era in arresto cardiaco: è stata rianimata sul posto e poi trasferita in condizioni disperate nel principale nosocomio cittadino. La bimba però non ce l'ha fatta, il suo cuoricino ha smesso di battere poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.

La dinamica

A investire la bimba sarebbe stata la nonna di un bambino di prima elementare che frequenta il plesso scolastico. Travolta e ferita, ma in maniera lieve, anche la nonna di 80 anni: è stata trasportata in ospedale, in codice giallo, con traumi a una gamba e a un braccio.

Secondo quanto riporta BresciaToday sembra che la bambina fosse nel parcheggio mano nella mano con la sua nonna quando è stata travolta da un suv Mercedes guidato da un'altra nonna che stava manovrando nel piazzale. Non si sarebbe accorta della presenza della donna e della bambina. L'esatta dinamica dell’incidente, avvenuto poco prima delle 16, è al vaglio della polizia locale che ha già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'istituto. La donna al volante rischia ora di essere indagata per omicidio stradale e lesioni.