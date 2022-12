Bimba di 3 anni investita in auto dal padre

Una bambina di 3 anni è stata investita con l'auto dal padre ed è stata portata in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova con l'elicottero. È successo intorno alle ore 11 di domenica 11 dicembre 2022 a Moconesi, in località Chiose. Secondo quanto appreso la bimba era appena scesa dall'auto e avrebbe inseguito la vettura mentre il padre stava facendo manovra, probabilmente per posteggiare. L'uomo non si sarebbe accorto della sua presenza investendola in retromarcia.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Tango 1 e un'ambulanza della Croce Rossa di Cicagna. La piccola non ha mai perso conoscenza ma ha riportato un trauma al torace. È stato quindi disposto il trasferimento d'urgenza con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, in codice rosso, all'ospedale Gaslini. Spetterà ai carabinieri accertare la precisa dinamica dell'incidente.