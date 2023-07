Bimba mangia formaggio, era contaminato: è gravissima

Una bambina è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva infantile dell'ospedale di Padova, dopo aver mangiato del formaggio poi risultato contaminato. La bimba, 4 anni e di origine trentina, è stata colpita da sindrome emolitico-uremica, patologia che avrebbe contratto mangiando del formaggio contaminato da Escherichia coli prodotto in una malga di Predaia, in provincia di Trento. Il fatto era successo giovedì scorso, 20 luglio 2023, ma le sue condizioni sono ancora gravi.

Le indagini dei Nas e le analisi sul formaggio

I carabinieri del Nucleo anti-sofisticazione (Nas) hanno sequestrato la partita di formaggi e acquisito documenti sulle modalità e ingredienti di produzione. Dopo le indagini, la sindaca di Predaia diffonderà un'ordinanza per dichiarare non potabili le fonti presenti nei boschi attorno alla malga, localizzata nella frazione di Coredo.

Le analisi su formaggio e acqua sono eseguite dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie. A tutela della salute pubblica il Dipartimento di prevenzione dell' Azienda provinciale per i servizi sanitari ritiene opportuno che "coloro che hanno acquistato, prima del 14 luglio, prodotti caseari riconducibili alla malga ubicata nel territorio dell'ex Comune di Coredo, non consumino gli alimenti. Ricorda inoltre che i prodotti a base di latte crudo non vanno somministrati ai bambini sotto i 5 anni di età e alle persone anziane".

La sindrome emolitico-uremica (Seu) è causata dal batterio Escherichia coli e si trasmette principalmente per via alimentare con il consumo di cibi contaminati. I sintomi iniziali dell’infezione possono essere diarrea, vomito, intenso dolore addominale, sonnolenza, anuria e astenia. La Seu rappresenta la causa più importante di insufficienza renale acuta nell'età pediatrica.

Continua a leggere su Today.it...