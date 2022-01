Bimba di tre anni cade dal balcone e muore: fermato un uomo

Una persona è stata fermata dalla polizia dopo la morte della bambina di tre anni caduta ieri sera dal quarto piano di un palazzo in via Milano, a Torino. La piccola Fatima - questo il suo nome - era stata trasportata da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Regina Margherita in condizioni disperate con un gravissimo trauma cranico e diverse fratture. È stata quindi sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico, ma le lesioni erano troppo gravi e il suo cuore ha smesso di battere.

Bimba morta a Torino, fermato un 32enne: cosa sappiamo

Gli investigatori della Squadra Mobile di Torino hanno sottoposto a fermo un 32enne del Marocco in quanto "gravemente indiziato" dell'omicidio della bambina. Si tratterebbe del compagno della madre.

Il provvedimento, si legge in una nota, è stato adottato "in virtù delle acquisizioni derivanti dagli elementi e testimonianze raccolte nelle prime fasi investigative, che hanno consentito una sommaria possibile ricostruzione del fatto ed una prima qualificazione giuridica, che sarà sottoposta al vaglio del giudice, nelle successive fasi del procedimento".

La polizia questa notte ha portato via il 32enne su una volante poco prima dell'una. Anche la madre, un amico dell'uomo e altri testimoni sono stati condotti in questura per essere ascoltati. Gli interrogatori si sono susseguiti per tutta la giornata per capire cosa è successo e con chi fosse la piccola al momento della caduta.