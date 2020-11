La bimba palpeggiata e baciata da un anziano durante la messa della domenica

Pesante l'accusa per cui è stato rinviato a giudizio un uomo oggi ultraottantenne della Valtiberina, la vallata teatro dei fatti nel cuore della Toscana. La vicenda arriverà in Aula il prossimo 22 dicembre. L’imputato ha scelto il rito ordinario

La vicenda arriverà in Aula il prossimo 22 dicembre, davanti al collegio di giudici del tribunale di Arezzo. E sarà un giorno difficile. Atti sessuali su una bambina di 9 anni in chiesa durante la celebrazione della santa messa: è questa l'accusa per cui è stato rinviato a giudizio un uomo oggi ultraottantenne della Valtiberina, la vallata teatro dei fatti nel cuore della Toscana.

Arezzo: palpeggiata da un anziano durante la messa della domenica

Un presunto caso di pedofilia che prima di Natale sarà rievocato davanti al Tribunale di Arezzo dopo che le dichiarazioni della piccola sono state ritenute attendibili nel corso dell'incidente probatorio. La vicenda risale al dicembre di due anni fa. L'anziano, 81 anni, era stato indagato per atti sessuali aggravati dalla giovanissima età della presunta vittima. Nell'ambito dell'inchiesta, la bimba era stata sentita per valutarne l'attendibilità oltre che la rilevanza dei contenuti del racconto.

Il giudice Fabio Lombardo, alla luce della richiesta della Procura, ha ritenuto la vicenda meritevole di essere affrontata in un processo. Secondo quanto emerso, l'anziano avrebbe palpeggiato la minorenne e le avrebbe dato un bacio sul viso, proprio nel corso del rito religioso domenicale al quale partecipavano altri fedeli; toccamenti nelle parti intime, che sarebbero stati commessi approfittando del fatto che la bambina era a distanza ravvicinata.

La giovanissima, colta di sorpresa, si sarebbe sottratta. Prima di essere ascoltata dal giudice per cristallizzare gli elementi di prova, è stata sottoposta a una articolata valutazione psicologica per appurare se fosse in grado di riferire sullo scabroso episodio senza riportare contraccolpi alla sua personalità ancora in via di formazione. L’imputato ha scelto il rito ordinario.