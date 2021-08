Bimba di 11 mesi cade in acqua intrappolata nel passeggino

È stato un militare in servizio presso la Capitaneria di porto di Rimini a salvarla

Attimi di terrore nel tardo pomeriggio di venerdì al porto canale di Rimini quando una bambina di undici mesi è caduta in acqua mentre si trova nel passeggino. Fondamentale l'intervento di un militare della Guardia Costiera, il quale, notando la scena e avvertendo le grida della madre, si è tuffato nelle acque del canale. La bambina, ancora a bordo della carrozzina, era interamente sommersa ed in chiaro pericolo di vita. Il militare è riuscito ad alzare il passeggino consentendo così alla bambina di riaffiorare sfilandola poi dal passeggino per consegnarla ad una delle persone presenti presso il ciglio della banchina.

La bambina è stata visitata dal personale dell’ambulanza del 118 che, avvertita dalla sala operativa della Guardia Costiera, è giunta prontamente sul posto per assicurargli le opportune cure sanitarie ed i necessari controlli. Accertato, da parte del personale sanitario, il buono stato di salute della minore la stessa veniva riconsegnata alle cure della madre.