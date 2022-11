Bimba precipita dalla finestra, il padre confessa: "Dio mi ha detto di farlo"

"Ha detto che è stata la parola di Dio a fargli lanciare la bambina dalla finestra". Questo il racconto del 40enne di Fisciano (provincia di Salerno) accusato del tentato omicidio della figlia di due anni, precipitata dalla finestra al terzo piano di un palazzo. A riportare le sue parole è l'avvocato Silverio Sica, che insieme al collega Tommaso Amabile difende il padre della bambina che questa mattina è stato sentito dal gip del tribunale di Nocera Inferiore, Daniela De Nicola.

Il 40enne avrebbe ammesso le sue responsabilità. I legali hanno chiesto l'attenuazione della misura cautelare ed il ricovero in una struttura psichiatrica.

"A nostro giudizio - ha aggiunto l'avvocato Sica - è una vicenda di natura psichiatrica. Il nostro assistito, dopo aver sostenuto che la bambina era caduta in maniera accidentale, come un fiume in piena, ha ammesso di averla buttata lui e ha raccontato di un ordine ricevuto Dio e della sua certezza che si sarebbe salvata perché così ha voluto Dio".

L'episodio risale al 30 ottobre scorso. La bimba per fortuna è sopravvissuta. Avrebbe riportato una frattura alla spalla e diverse escoriazioni al volto, ma non è in pericolo di vita.