Bimba di 16 mesi schiacciata dal carrello del supermercato: le condizioni sono gravi

Drammatico incidente in un supermercato della Capitale. Un bimba di 16 mesi è stata schiacciata da un carrello della spesa a Roma.

Roma, bimba di 16 mesi schiacciata dal carrello nel supermercato

La bambina è stata trasportata d'urgenza in ospedale con un trauma cranico. Era con la madre in un esercizio commerciale che si trova nell'estrema periferia est della Capitale. L'incidente è avvenuto intorno alle 10:30 di stamattina al Pewex che si trova al chilometro 20,800 della via Casilina, zona Pantano-Borghese, al confine con il Comune di Monte Compatri.

Secondo quanto emerso finora la bimba di un anno e mezzo era seduta sul seggiolino del carrello della spesa all'interno del supermarket quando, forse per il troppo peso o per cause ancora da accertare, lo stesso si è ribaltato schiacciandole il capo. Le condizioni della piccola sono apparse da subito gravi tanto da richiedere l'intervento immediato sul posto dell'elisoccorso.

La piccola è stata affidata alle cure del personale del 118: trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo con un trauma cranico.